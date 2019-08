Gabriela Correia, jovem piloto de Braga, ganhou na sua categoria, durante o GT4 South European Series, no Circuito de Barcelona, na capital catalã, em Espanha.

Com 17 anos de idade, Gabriela Correia não só ganhou a classe AM, como obteve o quarto lugar absoluto ao lado de Francisco Carvalho, a conduzir um KTM X-Bow GT4.

Após duas épocas a disputar o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e no Open de Velocidade, nesta estreia internacional, a primeira experiência com um carro de tração traseira, Gabriela Correia concentrou-se em descobrir a pilotagem do KTM X-Bow GT4, e a pista catalã, nas sessões de treinos e qualificação, demonstrando depois maturidade na primeira corrida de um fim de semana onde faz equipa com Francisco Carvalho, de Braga.

Gabriela Correia disse “ter sido o concretizar de um sonho”, acerca da sua estreia nos GT4, acrescentando que teve "de descobrir absolutamente tudo, desde o carro à pista, passando pelo próprio campeonato". A jovem sublinha que não queria cometer erros e comprometer a corrida do Francisco Carvalho. "É um excelente piloto, que me ajudou imenso”, disse.

Ainda segundo a jovem piloto bracarense, “este carro é muito exigente em termos físicos, a direção é mais ‘pesada’ do que eu estava habituada, por isso estava bastante cansada no final a corrida, mas ter conseguido ganhar na minha classe e terminar no quarto lugar da classificação geral é muito positivo, esperando agora aproveitar esta experiência para a corrida deste sábado”.