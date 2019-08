Jorge Jesus continua em grande plano no Brasil, desta feita com o apuramento do Flamengo para as meias-finais da Libertadores – patamar que a equipa do Rio de Janeiro não atingia na mais importante prova de clubes sul-americana há 35 anos.

Pouco mais de dois meses depois de ter começado a orientar o clube rubro-negro, o treinador português já faz, assim, história, deixando os brasileiros, e sobretudo os adeptos cariocas, rendidos ao estilo do ex-treinador de Benfica e Sporting.

Na madrugada desta quinta-feira, o Fla empatou (1-1) em Porto Alegre e beneficiou da vantagem (2-0) conseguida na primeira mão para carimbar a passagem às meias, onde irá agora encontrar o Grémio, que, por sua vez, eliminou o Palmeiras, de Luiz Felipe Scolari.

A equipa de São Paulo, atual campeã do Brasil, será, de resto, o próximo desafio do Mengão no campeonato brasileiro.

O Flamengo já prepara, aliás, a receção ao Palmeiras, agendada para este domingo, a contar para a jornada 17. Também no Brasileirão o técnico português tem dado que falar: Jesus chegou ao comando técnico da equipa precisamente há sete jornadas, altura em que o Mengão ocupava o terceiro lugar. Atualmente, o plantel do Rio de Janeiro já lidera a prova, ainda que com os mesmos 33 pontos do que o Santos, segundo classificado.

No Maracanã, este Flamengo-Palmeiras assume, porém, contornos relevantes, já que a equipa treinada por Scolari segue no terceiro posto do campeonato, precisamente com menos três pontos (30).

O Mengão não vence o Brasileirão há uma década (desde 2009), mas Jorge Jesus nunca escondeu que um dos motivos pelos quais aceitou orientar o Flamengo foi o facto de a equipa marcar presença na Libertadores, conhecida como a Champions sul-americana, cujo vencedor tem acesso ao Mundial de Clubes. De tal forma que na final da Liga dos Campeões 2018/19, entre Tottenham e Liverpool, o técnico luso marcou presença no Wanda Metropolitano com a justificação de que haveria a possibilidade de encontrar o vencedor na próxima edição daquele evento. Contudo, esta parecia ser uma missão penosa uma vez que o Flamengo apenas tinha vencido por uma vez a Libertadores (1981).

Com as prioridades traçadas, por enquanto, tudo vai correndo de feição a Jorge Jesus, que já teve ainda assim a sua primeira desilusão em solo brasileiro, com a eliminação do Fla nos quartos-de-final da Copa.