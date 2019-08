Este fim de semana reserva vários motivos de interesse entre as principais ligas europeias, mas o destaque vai desde logo para o duelo português que a Premier League oferece. O Everton, de Marco Silva, recebe, este domingo, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, referente à jornada quatro da competição.

Os wolves continuam à procura da primeira vitória na prova na nova época, depois de terem empatado nos primeiros três desafios - diante do Leicester City, Manchester United e Burnley. Já os toffes, de André Gomes, conseguiram o primeiro triunfo na prova diante do Watford, ex-equipa de Marco Silva, ao qual junta um empate e uma derrota.

De resto, no conjunto lobos, a equipa mais portuguesa de Inglaterra, é sempre esperado um onze inicial muito português, entre os quais moram os nomes de jogadores bem conhecidos como é o caso de Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota.

Em 2018/19, ano em que foram promovidos ao principal escalão do futebol inglês, os wolves assinaram, recorde-se, uma época brilhante, terminando no sétimo lugar na tabela, com mais três pontos que os toffees, que fecharam no oitavo lugar,

Aliás, a diferença entre as duas equipas (tendo em conta o investimento levado a cabo pela direção do Everton), foi mesmo motivo de debate em Inglaterra, uma vez que, não seria expectável que a equipa de Liverpool fosse ultrapassada pelo então atual campeão do Championship.

Ainda na Liga inglesa, uma referência para o jogo principal desta ronda 4, com o Tottenham, atual sétimo classificado, a deslocar-se até ao terreno do Arsenal, que fecha o pódio.

Renato Sanches no Lille Depois de ter sido apresentado na passada sexta-feira como o mais recente reforço do Lille, Renato Sanches, ex-Bayern Munique, não pode fazer a sua estreia no passado fim de semana devido às burocracias que impedem que se inscrevam jogadores até 48 horas antes de cada partida. Como tal, espera-se que a estreia oficial do internacional português aconteça já este domingo, na visita ao terreno do Reims. Atualmente com duas vitórias e uma derrota na Ligue 1, o Lille segue com seis pontos, a três do líder PSG. Ainda em França, uma referência para o Mónaco de Leonardo Jardim, que continua à procura dos três primeiros pontos no campeonato francês.

Depois das duas primeiras derrotas, e do empate na última ronda, o próximo teste dos monegascos, de Gelson Martins, Gil Dias e Adrien Silva, está agendado para o reduro do Strasbourg.

Já em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo recebe, este sábado, o Nápoles, de Mário Rui, num dos encontros de interesse da Serie A uma vez que o conjunto azzurri se tem revelado, nos últimos anos, como a principal ameaça à hegemonia da octocampeã italiana.