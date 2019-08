Um homem estava na sua garagem, tendo sofrido uma intoxicação grave por monóxido de carbono, num cenário que aparentava ser de suicídio, que terá sido motivado pela morte recente da sua mulher, mas alguém da vizinhança que se apercebeu, alertou o 112, tendo sido desencadeada uma ação conjunta das forças de socorro e de emergência, que evitaram o pior.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) baseada no Hospital Central de Braga dirigiu-se para a Urbanização das Enguardas em São Victor, a freguesia mais populosa de Braga, tendo revertido a situação, com os Bombeiros Voluntários de Braga, em colaboração com agentes do Comando Distrital de Braga da PSP.

O homem foi transportado para o Hospital Central de Braga, onde recebeu inicialmente assistência, mas teve que ser transferido para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde existe um aparelho capaz de retirar o monóxido de carbono do organismo.