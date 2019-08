Ângelo Rodrigues e o seu estado de saúde tem sido um dos assuntos mais falados dos últimos dias e várias foram as celebridades que já reagiram ao internamento do ator no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com mensagens de apoio e força.

O colega de casa do ator, Tiago Paiva, foi uma das mais recentes reações. O comediante e argumentista decidiu utilizar o humor e dirigir-se ao ator num tom amigável e positivo.

"Há uma semana estávamos a escolher o sítio da lua de mel e optámos por ser em Rio Tinto! Nem te livres de não recuperar rápido e de me estragares a minha viagem de sonho! Estamos todos contigo mano!!!!", escreveu numa fotografia de ambos a jantar.

"Ps: Deves-me 11 paus da empregada de limpeza! Mas pronto, tens desculpa! O Duarte e o João não estão internados e ainda não pagaram", brincou o humorista.

Recorde-se que o ator terá sofrido uma infeção e foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na segunda-feira, onde já tera sido submetido a três intervenções cirúrgicas. Esta quinta-feira, uma fonte próxima do ator terá confirmado ao jornal que este se encontrava em coma induzido e ao final da tarde confirmou que a situação se mantinha igual.