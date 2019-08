#CostaMal, #CostaMuitoMal, #CostaMesmoMuitoMal

“Strála a bomba e o foguete vai no ar”! Assim cantava o grupo Adiafa, numa das suas músicas mais conhecidas e que há uns anos atrás muito divertiu o nosso país. Ora tal como nesta música, estalou já também a bomba da partida para a grande corrida “legislativas 2019”. Já o foguete rebentou na quarta-feira à noite, nas mãos de António Costa, quando dos que votaram na prestação do primeiro-ministro em funções no programa da TVI, 58% destes entenderam que Costa, esteve mal. Antes de ir ao tema em apreço, explico que referi “primeiro-ministro em funções”, porque o primeiro-ministro eleito, esse, chama-se Pedro Passos Coelho. Que nunca esqueçamos isto e adiante perceberão o porquê de voltar a tocar neste pormenor. Voltemos ao programa e, fazendo-o, importa referir que aquilo a que Portugal assistiu, bem como a derrota que Costa sofreu, é a ilustração perfeita da política e da maioria dos políticos portugueses. Ou seja, quando o primeiro-ministro em funções enfrentou apenas os jornalistas do painel, safou-se. Não respondeu a nada, mas também não se entalou com coisa nenhuma. Safou-se como qualquer um que preparasse umas larachas igualmente se safaria. Tanto assim é, que apesar de derrotado, quando entrou para a segunda parte do programa ia com #CostaMal 62% e lá recuperou para #CostaMal 58%. Os 4% recuperados são indiferentes. O importante é o contraste entre o momento a sós com os jornalistas e o primeiro em que Costa teve de estar e responder cara a cara com pessoas comuns da sociedade civil. Cidadãos que pagam os maiores impostos da história da democracia, que sofrem nos seus trabalhos a falência do Estado na sua totalidade, que sabem quanto custa uma ida ao supermercado e, que por isso, sabem que o país onde vivem não é o país do primeiro-ministro em funções. Confrontado com a realidade, com pessoas reais, António Costa levou um bailinho à antiga. Quase que ouvia o Brinquinho madeirense a tocar o dito. As questões colocadas pela enfermeira e pela professora presentes, fizeram mais mossa em Costa que os quatro anos da oposição no Parlamento. E Costa, foi pura e simplesmente cilindrado pelo peso da realidade. Já nem vou ao facto de António Costa pura e simplesmente não se perceber a falar quando se enerva. Assim que sai da zona de conforto esgadanha-se todo, já nada se percebe. Agora respostas como “ O que mais motiva um professor são os alunos”, quando a pergunta que lhe foi feita era bem outra, é só de bradar aos céus. Muito, muito, mas mesmo muito fraquinho. Gostei também de o ouvir dizer que não pedia a maioria absoluta aos portugueses porque seria chantagem dizer que só com ela governaria. Nós sabemos que não pede Sr. primeiro-ministro em funções. Nem precisa. Governará com minoria, com maioria, sozinho, acompanhado, sendo o menos ou o mais votado, é lhe igual. Aí foi coerente. No entanto, e porque eu disse que no fim deste artigo esclareceria uma expressão minha, o que me chocou mais foi, no final, quando confrontado com uma nova derrota e o perguntar da jornalista sobre como encarava a votação do público, respondeu algo do género que achava normal, porque nestas eleições eram todos contra um. Portanto, António Costa é a vítima disto tudo. Tal como não aceitou ser derrotado por Passos Coelho, também no debate não foi derrotado por ninguém. Foi injustiçado por todos. Cá para mim, TVI, por favor, repitam o programa.



Escreve à sexta-feira