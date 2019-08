A Argentina vai iniciar um processo para estender os prazos de pagamento da sua dívida com credores privado e com o Fundo Monetário Internacional, de acordo com o que o ministro da Fazenda, Hernán Lacunza, anunciou na quarta-feira.

Lacunza garantiu que os pagamentos da dívida não serão interrompidos, mas que já informou o FMI da intenção do Governo, cujos representantes estiveram no país esta semana.

Gerry Rice, porta-voz do FMI, afirmou em comunicado que “estava avaliar o impacto” das medidas e que estará em permanente “contacto com as autoridade” argentinas.

O anúncio de Lacunza, que assumiu o cargo no dia 19 deste mês, vem dois meses antes das eleições. O Presidente da Argentina, Maurício Macri, deu-lhe a missão de estancar a inflação no país e que o dólar suba em relação ao peso argentino.

Em 2001, Buenos Aires, declarou o maior default de dívida da história na altura, no valor de 100 mil milhões de dólares, depois de três anos de recessão e medidas de austeridade.