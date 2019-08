Maria de Jesus Moreira, de 58 anos e assistente técnica dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, recebeu um voto de louvor por parte dos mesmos após ter encontrado 3700 euros no decorrer das festas de Nossa Senhora da Agonia, no Cabedelo, e ter devolvido a quantia monetária ao proprietário. A história foi divulgada na segunda-feira pela Rádio Geice, de Viana do Castelo, que adiantou que a mulher viúva e residente em Perre "encontrou uma caixa com o dinheiro e um brinco em ouro" sendo que "no interior encontrava-se um contacto telefónico que a levou ao dono do dinheiro, o proprietário de um restaurante".

Sublinhe-se que os serviços anteriormente referidos enalteceram, na voz do presidente do conselho de administração, Vítor Lemos, que "o sentido de responsabilidade, altruísmo e a honestidade da assistente técnica" da mulher. Lemos, que é igualmente vice-presidente da Câmara de Viana do Castelo, esclareceu que a aprovação do voto de louvor justifica-se através da necessidade de "exaltar o gesto de cidadania e honradez" da cantoneira que, na sua ótica, constitui um "exemplo público de princípios de nobreza e caráter".

Sabe-se que o dono da maquia agradeceu o gesto à assistente, deu-lhe uma gratificação e convidou-a para uma refeição com a família no estabelecimento que detém no centro histórico da cidade.