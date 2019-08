O lucro da Mota-Engil atingiu os oito milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, o que representa um aumento de 42% face a igual período do mês anterior.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa de construção explica que “o volume de negócios em África subiu 25% face ao primeiro semestre de 2018 tendo Moçambique evidenciado um forte crescimento a par dos novos mercados do oeste e do este”. Já em Angola, o crescimento foi considerado “razoável”, “mas a sua atividade irá acelerar, fruto de um maior ritmo de execução da sua carteira de encomendas”.

A Mota-Engil revela que o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 10% face ao primeiro semestre do ano passado, para os 194 milhões de euros, “influenciado pelo crescimento verificado nas regiões de África e América Latina”.