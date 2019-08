Fonte da agência Glam, que representa Ângelo Rodrigues, disse ao i que "há melhorias no estado de saúde" do ator. No entanto, não foram dadas mais informações sobre o estado cliníco da estrela da SIC, uma vez que estas são "somente dadas à família", acrescentou a mesma fonte.

Recorde-se que o ator terá sofrido uma infeção e foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na segunda-feira, onde já tera sido submetido a três intervenções cirúrgicas. Esta manhã, uma fonte próxima do ator terá confirmado ao jornal que este se encontrava em coma induzido e ao final da tarde confirmou que a situação se mantinha igual.