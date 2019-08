Um incêndio em Vale do Marisco, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, obrigou à mobilização de quase 300 operacionais. Dez meios aéreos e 84 veículos encontram-se no local a tentar combater as chamas, que deflagram desde o meio-dia.

Segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o fogo tem duas frentes ativas e um bombeiro já sofreu um ferimento ligeiro devido às chamas. O operacional apresenta um “um escaldão nas pernas”.

De acordo com a mesma fonte, até ao momento, não existem habitações em perigo. Às 15h30 estavam 291 homens no local, segundo a página oficial da Proteção Civil.