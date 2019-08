A guerra de palavras dura desde o fim da última semana, mas esta tensão vem de trás.E Bolsonaro exige agora um pedido de desculpas de Macron para aceitar a ajuda do G-7.

Relação Brasil- França. Não é só a Amazónia que está a arder

Estudo divulgado em maio já tinha alertado para a falta de preocupação com as zonas protegidas no Brasil. Bolsonaro fez com que o Ministério do Ambiente se tornasse algo “oco e sem conteúdo”, diz a Greenpeace.

Amazónia. O que foi feito para chegarmos a esta situação?

Não está em causa o oxigénio do planeta mas a crescente desflorestação da Amazónia pode tornar ainda mais difícil combater as alterações climáticas.