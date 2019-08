O Presidente italiano Sergio Mattarella autorizou Giuseppe Conte a formar um novo Governo, com a participação do Movimento 5 Estrelas e do Partido Democrático no poder, ficando assim excluído a Liga, partido a que pertence Matteo Salvini, antigo ministro do Interior.

Giuseppe Conte apresentou a demissão do cargo de primeiro-ministro na semana passada, após ter entrado em rutura com a Liga e com o próprio ministro.

Mattarela viu-se assim obrigado a consultar os partidos para encontrar uma solução governativa, anunciada agora. Giuseppe Conte e o Presidente estiveram reunidos esta quinta-feira de manhã.

Conte tem agora até segunda-feira para apresentar a lista dos novos nomes do Executivo a Mattarella.