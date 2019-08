Nau começa por nos mostrar como se soltam as amarras, se impulsiona um bote em águas estranhas, criando logo um ambiente que nos transporta e arranca ao que quer que nos tem entretidos. “Nessa manhã, pareceu Benigno Reyes que acordava não somente do seu longo sono sem sonhos, mas também de um torpor de quinze anos que o tornara indiferente à estranheza dos seres e das coisas. (...) Muito perto de Benigno, um pequeno cais de pedras fendidas esboroava-se entre duas casas baixas de uma deterioração sinistra (...). E o mais lúgubre era que essas ruínas tinham habitantes – deploráveis famílias de cor sépia, adoentadas e esfarrapadas, cujas crianças ulcerosas e raquíticas dormitavam à frente das choupanas, acocoradas na poeira e no lixo, ou lançando pedras a cães inclassificáveis”.

A primeira frase soa como um tiro ansioso, sem brusquidão nenhuma, e o pó nem chega a elevar-se, desenhando-se a frio uma triste largada que logo nos deixa exaustos. Ainda se fosse um fio esgarçado, esticando-se a custo, um cabelito irregular (um pentelho!), mas essas impetuosidades da prosa que nos vem com a sua banca truques técnicos, só nos dá cabo da paciência.

De John-Antoine Nau só resta um magro mito nas letras francesas, o que é bom para o leitor que gosta de alimentar suposições fantasistas. Ler à lupa aquelas frases que ficam burilando numa medida curta um sobressalto da consciência como se isso fosse sinal de um biografismo arremedado. Faz um pouco mais de um século que morreu, tinha 57 anos. Nascido na Califórnia em 1860, chamava-se na verdade Eugène Léon Édouard Torquet. Raramente se fala nele ou na sua obra, e, invariavelmente, as poucas menções que ainda o cutucam no esquecimento devem-se a ter sido o vencedor do prémio Goncourt no seu primeiro ano, 1903. Depois de ter publicado em algumas revistas, tendo-se estreado como poeta, com um livro de versos em edição de autor, o romance que lhe valeu o prémio – Force Ennemie – aparecera um ano antes nas páginas de La Revue Blanche. Hoje é tido como um precursor do chamado boom latinoamericano, esse género de narrativas musculadas que arrastam a literatura para fora do sacrário, esforçando a imaginação, e movendo perseguição a cenários fantasiosos. Se o prémio veio a adquirir um prestígio imenso, na altura nem impulsionou a venda da edição. Um dos membros do júri, Lucien Descaves, que ficou de tal modo intrigado com Nau que fez questão de conhecê-lo, vindo a tornar-se seu amigo, reconhecia que o desejo de Goncourt de que o prémio ajudasse a afirmar um jovem talento literário cheio de promessa fora respeitado de forma escrupulosa.

Com seis votos a favor e quatro contra, Nau ficou para sempre ligado ao prémio, e tornou-se um desses autores que são redescobertos por uns poucos a cada geração, esses que obstinadamente buscam resgatá-lo apenas para se darem conta de que o sucesso não lhe convém. No prefácio a uma edição já póstuma de Force Ennemie, notava que o desconcerto que esta obra provoca no público não se prende tanto com a amargura da sua ironia nem com as suas desoladoras caricaturas, mas antes com a perfeição de cada linha. “É muito difícil desculpar-se a um romancista um tão extremo cuidado com o seu estilo”, conclui. E Nau é justamente um desses escritores que abusam da prosa, estimam-na de tal modo que o público fica desconfiado. “Porra”, dirá ele, “mas esta merda é poesia!” E, assim, bate a porta com força, como que injuriado.

Depois de ter recebido a notícia de que ganhara o prémio, Nau, que por aqueles dias vivia em Saint Tropez, nem veio a Paris para receber o graveto nalguma cerimónia. Pediu ao irmão que lhe fizesse o favor de ir fazer o levantamento. Já o seu amigo Félix Féneon, autor do maravilhoso Notícias em Três Linhas (Col. Avesso, 2014), descrevia-o como “Um rapaz com um cabelo que lhe assenta como uma crina, uma barba emaranhada, nariz romano, olhos como pedaços de carvão, uma máscara de fumo sobre a cara, e alguém que esconde a sua timidez enrolando constantemente cigarros que extingue depois de três baforadas...”

A par da existência de perpétuo viajante, Nau sempre foi muito esquivo a tudo o que dissesse respeito a frequentar os salões, andar nessa sonsa campanha que ocupa os literatos, fazendo da escrita quase uma desculpa. O que mais lhe interessava era a eterna evasão, e a escrita parecia um registo de bordo, um relato íntimo desses lugares onde viveu, os portos entre os quais espalhou alguns fantasmas. Alcunhado “o anjo dos trópicos” pelo amigo Jean Royère, como refere nota editorial da primeira obra que nos chega de Nau – Os Três Amores de Benigno Reyes (ed. VS, 2019) –, numa carta a um amigo disse: “Na verdade, não há nada tão humilhante, tão moldado, tão conquilhesco, como ter um domicílio fixo”.

De acordo com Descaves, o Goncourt encontrou em Nau um formidável exemplo, alguém que nunca quis saber da sua promoção como escritor, mas que continuou a escrever os seus versos, algumas narrativas que deixou espalhadas por revistas, e sempre com a mesma fixação no relevo da frase, numa “longa e nunca saciada obsessão”. E a brevíssima novela, tão perfeita e crua, imensamente comovente que somos apresentados à sua obra é toda ela uma lição. Em cada página o autor parece repetir a ideia de que é preciso, acima de tudo, cuidar de cada frase, da sua dolente fluência, trôpega, embalando-nos aqui para, ali, nos aferroar. Há que engravidar cada pausa que o leitor sinta necessidade de tomar, e o grande desafio que o escritor a si mesmo lança passa por questionar quanto tempo se pode dar por bem gasto ficando-se só por uma página. Depois de a termos lido, ainda resta contemplar o acerto de cada linha, a monumentalidade do seu apuro, aprendido, é claro, com Flaubert. São páginas onde uma cena onde pouco acontece se estende e se põe a escutar-nos.

Benigno Reyes começa a sentir na própria pele o cheiro do seu fim, e isto no seu desterro chileno. Oriundo do Puerto de Orotava, dá por si a levar uma existência pacata, com os confortos possíveis, e sem margem para grandes fantasias ou distrações. A única coisa que rompe a monotonia implacável dos dias são os transatlânticos que vão aportando ao longo da costa do Pacífico, levando aos nativos uma amostra das riquezas de um mundo que rejubila com o seu refinado estilo de vida. Além disso, a bordo há ainda outros prazeres desses que contam estórias à carne.

O protagonista é levado a repassar a sua vida, dando-se conta de que não viveu grande coisa, e da paixão quase só ouviu falar. Experimenta-se aqui um desespero de ordem quase religiosa, um tal soturnidade que não magoa mais do que nos embala. Mas a prosa, essa parece qualquer coisa que se toma, se sorve: cada gole parece secar-nos mais a boca.

E com esta novela, além de um autor, está descoberto também um novo tradutor, Diogo Paiva. Se nesta sua estreia é evidente que se encheu do zelo dos neófitos e se o texto nos surge pejado de notas de pé de página, revela um cuidado apaixonado e raro numa profissão que hoje é exercida largamente por máquinas singer, que traduzem a metro, e de forma mercenária.

Uma ficção de uma tristeza fabulosa, e que tratará bem quem já não está disponível para a literatura que se impôs como rotina, como mais um torpe passatempo.