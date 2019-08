Em 48 horas, Ângelo Rodrigues teve de ser submetido a três intervenções cirúrgicas no Hospital Garcia de Orta, em Almada, para tratar uma infeção generalizada que contraiu recentemente e que o deixou em estado considerado grave. A informação foi confirmada ao i por fonte próxima do ator, que preferiu não ser identificada.

Pelas 21h, ainda não eram conhecidos mais pormenores sobre o estado de saúde de Ângelo Rodrigues. Fonte próxima do ator da SIC disse ao i que “não houve alteração no estado clínico” de Ângelo Rodrigues.

Ontem, o jornal Correio da Manhã avançou que este problema tinha sido provocado por uma infeção contraída após o uso de injeções de testosterona. Estas são normalmente administradas na zona dos glúteos. Tal procedimento está, muitas vezes, relacionado com a vontade de desenvolver a massa muscular, secar a gordura e aumentar a força e a libido.

A imprensa avançou também que Ângelo Rodrigues já teve de fazer hemodiálise, necessária para resolver a falência dos rins, e que chegou mesmo a sofrer uma paragem cardíaca, que foi controlada pelos médicos. No entanto, fonte próxima do ator desmentiu esta informação: “O Ângelo não sofreu uma paragem cardíaca. Essa informação é falsa”.

Contactado pelo i, o Hospital Garcia de Orta explicou que não será emitido qualquer comunicado sobre o assunto e que as informações sobre o estado de saúde do ator são dadas apenas “aos seus familiares e a pessoas autorizadas pelo próprio”.

Reações Entretanto, começaram a surgir reações às notícias que iam sendo publicadas ao longo do dia sobre o estado de saúde de Ângelo Rodrigues. A SIC reagiu a esta situação emitindo uma declaração oficial sobre o assunto: “Estamos a acompanhar de perto a evolução do estado clínico do Ângelo com a preocupação e o recato que a situação exige e com a firme esperança de que recupere bem e rapidamente”.

Os colegas da série Golpe de Sorte também têm estado a acompanhar a situação. “Alguém nos informou do que se está a passar. Não nos disseram muito mais, não sei da gravidade da situação. Posso dizer que estamos todos muito preocupados”, disse a atriz Rosa do Canto à revista TV 7 Dias. “Chocou-me bastante. O Ângelo é um belíssimo ator, que se prepara e estuda muito para os seus papéis. É extraordinário”, acrescentou o ator Vítor Norte.

A segunda temporada de Golpe de Sorte está na reta final, mas ainda existirá pelo menos mais uma temporada.

Percurso Além desta série de sucesso, que colocou a SIC na liderança no horário nobre, Ângelo Rodrigues tem muitas novelas e séries de sucesso no seu currículo.

O ator teve a sua estreia na série P.I.C.A. em 2007, mas foi nos Morangos com Açúcar que se tornou conhecido do grande público. Entrou também nas telenovelas Deixa Que Te Leve. Laços de Sangue, Rosa Fogo e Sol de Inverno.

Participou igualmente em Mar Salgado, Poderosas e Amor Maior. Entrou na conhecida série da RTP Ministério do Tempo e no filme Linhas de Sangue. Os seus papéis mais recentes foram o de Rodrigo em Vidas Opostas, Sérgio na série BAD & Breakfast e Bruno em Golpe de Sorte.