Um grupo de arqueólogos descobriu, no Peru, restos mortais daquele que poderá ser o maior sacrifício de crianças de sempre.

Ao todo, foram encontrados ossos de 227 vítimas, com idades compreendidas entre os cinco e os 14 anos, perto de Huanchaco, a norte de Lima. Os arqueólogos disseram à AFP que as crianças terão sido sacrificadas há mais de 500 anos. Algumas das vítimas ainda tinham partes do cabelo e da pele. Além disso, “os restos mortais mostram sinais de cortes no externo e costelas fraturadas”, explicaram os arqueólogos.

Os especialistas disseram ainda que as crianças deverão ter sido mortas durante a altura das chuvas e foram enterradas ma direção do mar. Estes dois pormenores indicam que, provavelmente, os sacrifícios foram feitos para agradar aos deuses do povo Chimú, “por forma a conter o fenómeno El Niño”, explicam os autores da descoberta.

Segundo a BBC, os Chimú residiam na costa norte do Peru, uma das zonas mais poderosas do território. Este povo venerava o deus da lua chamado Shi. Os Chimú costumavam utilizar sacrifícios humanos e outros rituais espíritas para agradar a Shi.

Os trabalhos arqueológicos vão continuar e a equipa não descarta a hipótese de serem encontrados mais corpos de crianças. “Parece algo fora de controlo. Assim que abrimos um buraco, encontramos mais um corpo”, disse Feren Castillo, líder da equipa de arqueólogos do Peru, à AFP. “

Esta descoberta é feita pouco mais de um ano depois de terem sido encontrados ossos de 200 crianças em dois outros locais do país: em abril de 2018, os arqueólogos encontraram uma vala com 140 crianças com idades entre os 5 os 14 anos; Em julho, foram descobertos mais 56 corpos de menores.