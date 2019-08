A empresa Transportes Sul do Tejo (TST) declarou, esta quarta-feira, que o autocarro que embateu num edifício em Setúbal e abalroou oito carros, estava imobilizado e fora de serviço por se encontrar "avariado". Adiantou ainda que foi instaurado um inquérito interno para apurar a causa do acidente.

"A TST informa que está a reunir todas as informações possíveis sobre o caso, enquanto trabalha em conjunto com as autoridades competentes na realização das investigações".

Segundo informação avançada pela empresa de transportes públicos coletivos, "o autocarro, que ao início da manhã realizava a carreira 608, no percurso Viso - CheSetúbal, teve uma avaria às 7h42. O veículo ficou imobilizado, vazio, desligado e com as portas fechadas na paragem localizada junto à farmácia do Viso, estando identificado no exterior como avariado".

Avança ainda que, pelas 9h21, o autocarro desceu a Avenida São Francisco Xavier, em Setúbal, "causando danos a oito veículos e embatendo num edifício", onde ficou imobilizado. Do acidente não resultaram quaisquer feridos, apenas danos materiais.