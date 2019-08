Um motociclista ficou gravemente ferido, na sequência de uma colisão rodoviária, na Estrada Nacional 101, em Nogueira, Braga, ao final da manhã desta quarta-feira.

A moto colidiu com um automóvel na zona da Agrinha, em Nogueira, Braga, no sentido norte-sul, por razões ainda a determinar pela Esquadra de Trânsito do Comando Distrital da PSP de Braga.

O sinistrado foi conduzido para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, em estado que inspira cuidados.