O ator Ângelo Rodrigues está internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, há dois dias, em estado considerado grave e com "prognóstico reservado", confirmou a representante do ator ao i.

Uma infeção grave terá levado Ângelo Rodrigues ao hospital, tendo o seu estado de saúde agravado-se, mas ao contrário do que chegou a ser avançado o ator não sofreu qualquer paragem cardíaca, segundo a mesma fonte.

O Correio da Manhã escreveu que a infeção que levou o ator ao hospital foi provocada por injeções de testosterona, confrontada pelo i com esta informação, a representante do Ângelo Rodrigues não confirmou nem desmentiu.

[notícia atualizada às 11h40]