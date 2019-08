Populismo esverdeado

A sustentabilidade das sociedades e do planeta tem que ser conseguida com as pessoas comuns e não contra elas. Regredir não é uma resposta sensata. O deslumbramento tecnológico e o crescimento sem regras também não.

O respeito pelo planeta e pelo futuro da humanidade é um valor em baixa desde que nalguns grandes países de referência o poder foi democraticamente capturado por líderes imediatistas e insensíveis, capazes de se propor comprar territórios alheios para os explorar como fez Trump com a Gronelândia ou de lavar as mãos da maior catástrofe ambiental dos tempos recentes, como tem feito Bolsonaro com a insidiosa destruição da Amazónia pelo fogo.

Ao longo da minha vida cívica e política reforcei a convicção de que a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida no planeta que partilhamos é o eixo central do desenvolvimento e do crescimento económico, a partir do qual se declinam as condições para combater a pobreza, a injustiça, a desigualdade e a submissão dos povos aos interesses das grandes corporações e de quem as manipula.

Nas múltiplas funções de serviço público que desempenhei, com foco no conhecimento, na tecnologia e na inovação e em particular na revolução digital e na transição energética bati-me sempre pela aposta nos recursos renováveis e nos modelos menos invasivos de promover o progresso e responder às aspirações e às necessidades dos cidadãos.

Também no Parlamento Europeu tenho trabalhado em dossiers como a governação da União da Energia, a concretização do pacote da energia limpa, a transição para a mobilidade elétrica, o aprofundamento da economia circular e outros que fazem parte da agenda verde para a descarbonização e o desenvolvimento sustentável.

Com os riscos de abrandamento e até recessão a rondarem as economias da zona euro, a proposta de lançamento de um pacote de investimento que consolide a posição da União Europeia (UE) no processo de descarbonização e de digitalização com foco na qualidade de vida e nos direitos de cidadania é uma via verde de grande potencial e que vai ganhando cada vez mais adeptos e que contrasta de forma marcante com as atitudes tomadas pelas referências populistas da governação global.

Alerto por isso para os sinais de uma armadilha verde que os populistas se preparam para montar visando destruir essa agenda. A sua ideia é contaminar e fraturar as dinâmicas de convergência e mobilização dos povos, que visam tirar partido da aceleração da tecnologia e da ciência para encontrar respostas de crescimento justo e bem-estar coletivo.

Não podendo vencer a vontade maioritária das populações, em particular das gerações mais novas, para que a preservação da nossa casa comum seja uma prioridade, os populistas radicalizam as propostas e apadrinham uma espécie de regresso aos tempos de antanho. Nada mais perigosos e inadequado.

A sustentabilidade das sociedades e do planeta tem que ser conseguida com as pessoas comuns e não contra elas. Regredir não é uma resposta sensata. O deslumbramento tecnológico e o crescimento sem regras também não.

A humanidade já mostrou que consegue vencer desafios sistémicos quando colabora. Foi a colaboração e não a fratura que nos trouxe até aqui e é a colaboração e não a fratura que nos tem que iluminar para o futuro, evitando a armadilha retrógrada e dissimulada de ecológica que os populistas preparam contra a agenda verde saudável e progressista.

Eurodeputado