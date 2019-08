A participação de Telma Monteiro nos Mundiais que vão decorrendo em Tóquio, Japão, terminou com a derrota na terceira ronda da competição de -57 kg diante da brasileira Rafaela Silva, atual campeã olímpica.

A judoca do Benfica, medalha de bronze no Rio de Janeiro, em 2016, perdeu por ippon após 3.36 minutos de combate. Na mesma categoria, Wisla Gomes caiu na segunda ronda, com Nuno Saraiva e Jorge Fernandes a ser derrotados na estreia na categoria de -73 kg.