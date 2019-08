Menos deputados

Rui Rio, apresentou, ontem, um pacote de medidas para reformar o sistema político que irá integrar o programa eleitoral do PSD. Entre as várias propostas, destacam-se a “redução do número de deputados” no Parlamento, a “limitação do número de mandatos dos deputados” e a “criação de círculos eleitorais mais pequenos”, pode ler-se no documento divulgado pelo próprio partido.

“Murro na mesa”

O líder do PSD garantiu que estas medidas são imperativas para adaptar o sistema político aos dias de hoje. “O regime tem 45 anos e nestes anos cansou. Ou damos todos [os partidos] um murro na mesa ou o descrédito será cada vez maior”, defendeu o dirigente, numa conferência de imprensa no Porto.

Proposta velhinha

Carlos César desvalorizou “a proposta velhinha do PSD” e rejeitou a redução do número de deputados. “Diminuiria a representatividade dos pequenos partidos, prejudicando o pluralismo do Parlamento, dificultaria a representação dos territórios do interior, que seriam penalizados no preciso momento em que têm de ser valorizados, e baixaria a capacidade de realizar com qualidade o trabalho parlamentar”.