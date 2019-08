O Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático retomaram as negociações, esta terça-feira, para formar um novo Governo - quando estas pareciam ter estado à beira do colapso no dia anterior.

O primeiro-ministro em funções, Guiseppe Conte, demitiu-se na semana passada depois de uma crise governativa com Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita e vice-primeiro-ministro: Salvini apresentou uma moção de desconfiança ao Governo que intregara.

O PD e o Movimento 5 Estrelas têm até quarta-feira de manhã para formar uma coligação, caso contrário, o Presidente da República, Sergio Mattarella, nomeará um Governo interino e convocará eleições.