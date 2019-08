A polícia deteve um homem que conseguiu paralisar o aeroporto de Munique, um dos mais movimentados da Alemanha, afetando cinco mil passageiros.

O passageiro saiu por uma porta de emergência, sem passar pelo controlo de passaportes, o que levou à suspensão de vários serviços, enquanto as autoridades procuravam pelo homem, anunciou o porta-voz do aeroporto de Munique, Robert Wilhelm, citado pela imprensa internacional.

O homem em causa terá chegado num voo fora da União Europeia ao aeroporto de Munique, onde iria apanhar uma ligação, mas antes de embarcar no avião, o passageiro, que deveria passar pelos controlos de segurança, destrancou uma porta de emergência e saiu por ela, indiferente ao sonoro alarme que se fazia soar.

A polícia mandou encerrar o terminal 1 e partes do terminal 2 durante a operação de caça ao homem, sendo apenas reabertos após a detenção do passageiro. A paralisação levou ao cancelamento de 130 voos, de acordo com dados da imprensa alemã.

Todos os que já tinham passado por testes de segurança para os voos de partida, tiveram de o fazer novamente, repetindo o procedimento, por vezes, moroso.