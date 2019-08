O site oficial da casa real da Tailândia foi abaixo devido ao número gigante de acessos registado na segunda-feira. É que o Rei Maha Vajiralongkorn mandou partilhar uma série de fotografias da sua concubina oficial Sineenat Wongvajirapakdi.

Foram divulgadas 60 imagens, nas quais a amante do Rei surge e a realizar diversas atividades, como tiro ao alvo, saltos de paraquedas e até mesmo a pilotar um avião.

As fotografias geraram alguma surpresa entre os tailandeses mais habituados à discrição da família real.

Por outro lado, convém sublinhar que o monarca de 67 anos casou este ano em segredo com Suthida Tidja, ex-assistente de bordo e vice-chefe da sua guarda pessoal, que é tida como a sua mulher oficial. Aliás, esteve também presente no momento em Sineenat Wongvajirapakdi se tornou formalmente ‘a amante’ no dia 28 de julho, data em que se assinalou o aniversário do Rei.

O Rei e a mulher estiveram lado a lado, durante a cerimónia de oficialização da amante real. Sineenat ajoelhou-se e pediu para fazer parte da casa real, no aniversário do monarca. O protocolo real foi seguido: para oficializar Sineenat como amante do rei, foi despejada água sobre a sua cabeça. Antes de ser consorte real, a mulher era enfermeira do rei.

Sublinhe-se que Maha Vajiralongkorn já se divorciou três vezes.