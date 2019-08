A EDP, através da EDP Ventures, investiu 500 mil euros numa startup portuguesa que ajuda os condutores de camiões de transporte de mercadorias a fazerem os seus percursos de forma otimizada, poupando tempo entre deslocações e combustível, que representa cerca de 40% do orçamento das empresas de transporte, avança a empresa em comunicado.

A Fuelsave está a desenvolver uma solução que recolhe dados eletrónicos de cada camião e analisa-os, descobrindo assim os diferentes parâmetros de condução que podem ser influenciados com impacto no consumo de combustível. Desta forma, e sem aumentar o tempo de cada viagem, as empresas de transporte de mercadorias conseguem reduzir o seu principal custo, ao mesmo tempo que aumentam a segurança da condução. A solução desenvolvida pela empresa tem pedido de patente em curso pelo seu aspeto diferenciador face ao que existe no mercado.

A mesma nota refere que, através de um dispositivo instalado nos camiões e com recurso a um telemóvel ou tablet, os condutores têm apoio constante e personalizado nas suas deslocações. A Fuelsave começou a desenvolver esta solução em 2018 e tem atualmente projetos-piloto em mais de 100 camiões de várias transportadoras nacionais de mercadorias. Os primeiros resultados apontam para uma poupança de combustível de, em média 20%.