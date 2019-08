Espanha começou este mês a utilizar drones para fiscalizar as estradas e Portugal está já a estudar esta hipótese. No país vizinho são igualmente usados nessas operações helicópteros, um meio que também não é para já descartado pelas autoridades nacionais.

A informação foi confirmada ontem ao i pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que assumiu ainda os contactos com as entidades europeias sobre a utilização de meios aéreos tripulados e não tripulados, nomeadamente com as espanholas.

A ANSR confirma mesmo que tem estado em “estreita colaboração com as suas congéneres europeias, em particular com a Dirección General de Tráfico de Espanha”.

