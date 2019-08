O primeiro-ministro, António Costa, escolheu a antiga ministra Elisa Ferreira para comissária europeia e já comunicou a decisão à nova presidente da comissão.

"O primeiro-ministro comunicou à presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o nome de Elisa Ferreira para integrar o colégio de Comissários da próxima Comissão Europeia", afirmou fonte oficial do gabinete de António Costa, citada pela agência Lusa.

Agora, a presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comunicará a pasta atribuída à futura comissária portuguesa.

Sublinhe-se que Elisa Ferreira sucederá a Carlos Moedas, que foi comissário indicado pelo anterior governo PSD/CDS. Moedas teve a seu cargo a pasta da Investigação, Ciência e Inovação e foi nomeado em novembro de 2014.

A futura comissária foi ministra dos governos chefiados por António Guterres, primeiro-ministro do Ambiente, entre 1995 e 1999, e depois do Planeamento, entre 1999 e 2002, e ocupa, desde setembro de 2017, o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal.

Os nomes dos 26 comissários – à exceção da Alemanha que ocupa a presidência com Ursula von der Leyen e do Reino Unido que conta sair antes da entrada em funções da nova comissão, deverá ser conhecido a tempo das audições nas respetivas comissões do Parlamento Europeu, que deve pronunciar-se sobre o colégio como um todo em 22 de outubro.