Uma megaoperação da PSP está a cercar os bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres na cidade do Porto. Conhecidos por serem locais problemáticos, mais de 100 operacionais estão a realizar diversas buscas domiciliárias com o intuito de combater o tráfico de droga e à violência.

A investigação da Divisão de Investigação Criminal do Porto, que dura há meses, levou, até ao momento, a mais de 30 buscas domiciliárias. A PSP, além de droga, procura também encontrar armas de fogo, devido a um vídeo partilhado nas redes sociais, no dia 19 de junho, onde se podem ver disparos de arma de fogo na rua, onde se encontravam mais de 100 pessoas.

O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira e o Comandante do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o Superintendente-chefe Paulo Lucas já tinham vindo a público declarar que a intervenção policial nestes bairros era urgente e necessária.