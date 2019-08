A forte precipitação que se fez sentir em Elvas, no período da tarde desta segunda-feira, levou a que equipas de várias forças de segurança se deslocassem para resolver as situações verificadas. Segundo o órgão de informação local 'Linhas de Elvas', "um dos casos mais significativos ocorreu na Rua Capela e Silva, no Bairro de São Pedro, em Elvas, fruto do excesso de caudal das águas pluviais nas condutas, alagando a via de trânsito em toda a sua largura. A estrada esteve cortada durante alguns minutos".

Sabe-se que o período de maior registo de ocorrências verificou-se entre as 17h30 e as 18h30. À agência Lusa, a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que, entre as 8h e as 10h foram registadas nove inundações, sendo que ocorreram 14 entre as 15h e as 19h. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Elvas, Tiago Bugio, adiantou que uma mulher de 76 anos, residente no centro histórico, ficou desalojada e foi posteriormente transportada para o Hospital de Santa Luzia. Bugio avançou igualmente que a idosa será realojada em casa de familiares e que a situação foi participada à Segurança Social que “vai encaminhar a senhora para uma instituição”.

“Há uma habitação no centro histórico em que a água subiu cerca de um metro, tendo danificado totalmente o recheio”, referiu Bugio, acrescentando também que “em outras casas a água atingiu entre 10 centímetros e meio metro”. É de realçar que a trovoada sentida provocou o corte de eletricidade em variadas zonas da cidade, porém, o problema foi solucionado através de geradores.

De acordo com o site 'Rádio Regional', "ocorreu ainda hoje de manhã uma inundação numa habitação em Portalegre e foram registadas duas quedas de árvores nos concelhos de Arronches e do Crato". Foram mobilizados para as ocorrências 36 operacionais da corporação de Elvas, auxiliados por oito veículos e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, bem como a PSP.