Umas férias inesquecíveis?

Até agora a melhores férias fora de Portugal foram no Dubai. Um destino que nunca achei que fosse gostar tanto e acho que sobretudo os meus filhos nunca mais vão esquecer. Gosto de férias com alguma agitação, por mais que Maldivas possa ser um destino de sonho, acho que preferia outro tipo de viagem. Adorava ir à Austrália um dia.

Praia ou campo? Portugal ou estrangeiro?

Praia. Gosto muito de Portugal! Tróia e Porto Santo são praias de sonho.

Um segredo bem guardado do seu roteiro de férias?

Não tenho nenhum segredo. Passo sempre férias no Algarve com a minha família e em São Martinho do Porto com a família do meu marido . E nos dois sítios conseguimos juntar à família, muitos amigos também com muitos filhos/crianças. Tenho alguns hábitos que talvez alguns não conheçam (as empadas de galinha da Casa de Pão de Lo de Alfeizerão , um copo ao fim do dia no bar 3Moço na Praia do Ancão, jantar ao mesmo tempo que já estou a dançar no Praia na Villa perto de Vilamoura).

Quem gosta de seguir nas redes sociais?

Tento seguir pessoas que me fazem rir, Rui Unas, A Pipoca mais doce, o Herman José. Sigo muitas páginas viradas para a Nutrição (foodguidelines, caloriesfixes, goodful, etc). . Fora isso, adoro ver tudo o que é vestidos e tenho uma fixação por Instagram de vestidos de noiva.

Ainda usa palhinhas e cotonetes?

Nunca usei muito por isso não me custa nada não usar de todo. Incentivo os meus filhos a não pedirem palhinha hoje em dia e eles próprios já dizem que não precisam.

O que a chateia mais na praia?

Em praias grandes e com espaço é um bocado irritante quando as pessoas se “colam” ao nosso lado quando não havia necessidade nenhuma. Deixo de ter vista para os meus filhos na água e tenho que mudar de sítio .

Que música associa ao verão?

Gosto muito de sons latinos (estilo Despacito), para mim são para o Verão e para o Inverno!

Qual é o seu pior defeito?

O maior defeito é não saber dizer que não , quando muitas vezes era o que me apetecia dizer.

E virtude?

Sou muito pontual e acho que tenho um bom coração! Preocupo-me com toda a gente e gosto de ver toda a gente bem disposta à minha volta.

Uma boa grelhada mista ou salada de canónigos e afins?

Neste momento depois das férias que tive, salada de canónigos e afins ! E hoje em dia cada vez gosto mais de peixe do que carne e como com prazer e não por obrigação.

Tem algum medo?

Tenho mesmo muito medo de andar de avião, é um medo que não consigo controlar e não gosto de mar muito agitado.

E guilty pleasure?

Num restaurante é muito difícil resistir ao pão de entrada se for muito bom, a croquetes e mesmo que não peça batatas fritas tenho que “roubar” uma ou outra a alguém! Doces não como praticamente, não sinto falta nenhuma. Talvez volte a ficar gulosa na menopausa porque aí ficamos todas!

Gostaria de ter tido outra profissão? Qual?

Não me imaginava noutra profissão. No entanto, estou em nutrição porque não entrei em Medicina dentária. A minha média não chegou para entrar e fiquei com a segunda opção. Passado um ano podia ter pedido equivalências e ter tentado dentária, mas gostei tanto da área que já não quis mudar.

Quem mandava dar um mergulho para refrescar as ideias?

Quem se lembrou de multar as embarcações que por humanidade e solidariedade tentam salvar os refugiados que fogem à procura duma vida melhor e em desespero . É de cortar a respiração as imagens que nos chegam dos migrantes e refugiados.

Uma ideia para Portugal? (Que desse para aplicar já na rentrée)

Acho que o Algarve exagerou nos preços. Qualquer dia não temos turistas lá e passam só a ir para destinos mais em conta como Tunísia, Turquia. Este ano notámos que facilmente íamos gastar muito dinheiro no Algarve e não havia necessidade dos preços estarem assim.