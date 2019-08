Duas mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 31 e os 40 anos, foram localizados, identificados e detidos pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ) em colaboração com a PSP. De acordo com um comunicado divulgado pela força de segurança anteriormente referida, o grupo de assaltantes está indiciado pela prática do crime de roubo agravado cometido na via pública e visando taxistas.

Sabe-se que, nos passados dias 21 e 22 de agosto, os indivíduos assaltaram dois taxistas - um em Cascais e outro em Loures - apropriando-se de dinheiro, telemóveis e outros bens. Para além disso, os alegados criminosos são suspeitos de terem cometido assaltos à mão armada também na capital. Na sequência da investigação, a PJ apreendeu a arma utilizada para o cometimento dos crimes, telemóveis e outros objetos furtados.

"A Polícia Judiciária irá prosseguir as diligências no sentido de apurar o eventual envolvimento dos ora detidos em outros crimes semelhantes, bem como na identificação de outros suspeitos" pode ler-se no texto partilhado. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e, a dois destes, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.