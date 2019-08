Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil e Emmanuel Macron, líder francês, têm estado envolvidos numa escalada de tom violento naquilo que diz respeito a variados temas como a ajuda mundial prestada ao Brasil naquilo que concerne aos incêndios que devastam a floresta da Amazónia. Sublinhe-se que as desavenças entre os governos francês e brasileiro acentuaram-se quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian, esteve presente no país e Bolsonaro recusou recebê-lo devido a "compromissos": no entanto, pouco depois da hora que havia sido marcada para a conversa, transmitiu um vídeo em direto onde era possível vê-lo a cortar o cabelo.

Esta segunda-feira, sem responder diretamente aos jornalistas, Bolsonaro desdenhou o auxílio oferecido por Macron para a luta contra o flagelo daquele que é considerado o pulmão do mundo e afirmou que o envio de 20 milhões de euros tem que ver com "retorno financeiro": "Está de olho na Amazónia, o que eles querem há tanto tempo" avançou. Aliás, o membro do Partido Social Liberal já havia endereçado críticas ao antigo banqueiro francês, especificando que trabalhou "24 horas" durante o fim de semana para conversar com chefes de Estado de vários países mas não com "aqueles outros", isto é, os líderes que pretendem obter a tutela do país de acordo com Bolsonaro: "Pessoas, líderes excecionais, que querem, realmente, colaborar com o Brasil", esclareceu.

Porém, a guerra de comentários atingiu Brigitte Macron, esposa do líder francês, no passado sábado. No Facebook, o utilizador Rodrigo Andreaça publicou uma montagem com duas fotografias dos casais - Macron, de 42 anos com Brigitte de 66 e Bolsonaro de 64 com Michelle de 37 - explicando que a diferença de idades e de beleza entre as esposas dos líderes era o motivo para Macron "perseguir" Bolsonaro. O Presidente brasileiro comentou "não humilha cara" seguido de risos e Macron não reagiu de forma positiva a esta atitude. À margem de uma reunião da cimeira G7, que se está a realizar em Biarritz, Macron declarou: "[Bolsonaro] fez comentários extraordinariamente desrespeitosos sobre a minha esposa. O que posso dizer? É triste, é triste, mas é triste para ele e para os brasileiros" acrescentando que espera "muito rapidamente que os brasileiros tenham um presidente que se comporte à altura".