Uma criança de três anos foi resgatada por agentes da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa, pelas 3h40 do passado sábado, após ter sido abandonada pelos pais numa habitação na freguesia da Estrela. De acordo com um comunicado divulgado pela força de segurança anteriormente referida, os pais - um homem de 27 anos e uma mulher de 28, de nacionalidade estrangeira - foram detidos na medida em que estão suspeitos da prática do crime de exposição ou abandono de menor.

"Os polícias da PSP tiveram conhecimento de que estaria uma criança a chorar numa varanda sozinha. Sem conseguir contactar os moradores da habitação, os polícias acionaram meios para entrarem na habitação e retirar a criança, visto estar em perigo a sua integridade física" pode ler-se no texto, na medida em que as autoridades confirmaram que a menina "visivelmente assustada" não tinha acesso a alimentos nem água e apresentava "uma coloração encarnada na face" indicativa de que tinha estado exposta a radiação solar.

A menor foi transportada para o Hospital Dona Estefânia e, quando teve alta hospitalar, foi institucionalizada numa casa abrigo. Os progenitores confessaram, aquando da sua detenção, que a vítima esteve sozinha na habitação durante aproximadamente 14 horas.

Os alegados criminosos foram presentes à Instância Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e foi-lhes aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.