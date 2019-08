Depois de vários episódios e divergências entre o Sporting e Bas Dost sobre a sua saída para o Eintracht Frankfurt, finalmente ambas as partes chegaram a um consenso e o jogador holandês já oficialmente jogador do clube alemão.

Segundo um comunicado da SAD, o avançado foi vendido por sete milhões de euros, valor que o clube leonino vai receber a pronto. O Sporting pode ainda receber ainda um valor variável, que pode alcançar os 500 mil euros, dependendo da performance do jogador e caso este cumpra com vários objetivos definidos por ambas as entidades.

No caso de uma futura venda, o Sporting ficará sempre com 15% do valor pelo qual o Eintracht Frankfurt transfira o jogador.

Bas Dost irá representar o clube alemão até 2022, durante três temporadas. "Estou feliz por estar aqui e ansioso para começar. Sou um avançado que adora marcar golos", disse Bas Dost aos meios de comunicação alemães.