Uma explosão num apartamento em Penacova, Coimbra, seguida de um incêndio provocou três feridos, um grave e dois ligeiros.

Segundo declarações do comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, António Simões, acredita-se que a explosão tenha sido provocada por uma fuga de gás, citando a agência Lusa.

O interior do apartamento encontra-se destruído. O alerta foi dado às 09h36 e às 10h30, 27 operacionais estavam no local, acompanhados por 11 viaturas e vários membros da GNR e do INEM.