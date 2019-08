Centenas de milhares de refugiados Rohingya marcharam, ontem no Bangladesh, para marcar o segundo aniversário do seu êxodo para o país: “O dia do genocídio”.

Exigiram a Myanmar que lhes fosse concedida a cidadania e outros direitos, antes de concordarem regressar ao país. No dia 25 de agosto de 2017, mais de 700 mil refugiados emigraram de Myanmar para fugir à repressão militar no Myanmar.