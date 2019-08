Ao segundo jogo oficial pelo Atlético de Madrid, João Félix foi pela primeira vez decisivo. Na difícil deslocação ao terreno do Leganés, os colchoneros não fizeram uma exibição de encher o olho, garantindo um triunfo pela margem mínima: 0-1, e com o jovem avançado português a fazer a assistência para o único golo do jogo, apontado aos 71 minutos por Vitolo.

O Atlético somou assim a segunda vitória em igual número de jornadas, encontrando-se na liderança da liga espanhola, juntamente com o Sevilha: a equipa andaluza, agora orientada por Julen Lopetegui, venceu em Granada pelo mesmo resultado e soma igualmente dois triunfos.

Já o Real Madrid deixou-se empatar a dois minutos dos 90 na receção ao Valladolid (1-1), com o golo a ser apontado por Sergi... Guardiola. No fim do encontro, tanto a equipa como o técnico Zinedine Zidane foram brindados com uma monumental assobiadela.

Juve entra a ganhar Quem chegou a marcar na abertura da Serie A foi Cristiano Ronaldo. O tento de CR7, todavia, acabaria por ser invalidado devido a um fora de jogo milimétrico (só visível com recurso ao VAR). Ainda assim, a Juventus entrou na nova época com uma vitória: 1-0 no terreno do Parma, capitaneado por Bruno Alves. O central Chiellini foi o autor do golo.

Também Mário Rui entrou a sorrir, naquele que será já um dos jogos da temporada em Itália: o Nápoles foi a Florença vencer a Fiorentina (já com os reforços Ribèry e Prince-Boateng) por 4-3! Pelo contrário, Rafael Leão viu a sua estreia pelo AC Milan manchada por uma derrota: 1-0 em casa da Udinese. André Silva, que está de saída dos rossoneri, foi suplente não utilizado.

Em Inglaterra, Liverpool e Manchester City (com Bernardo Silva no onze e João Cancelo a entrar aos 90’) seguiram a caminhada triunfal, ao contrário do Tottenham, derrotado em casa pelo Newcastle (0-1), e do Manchester United, com igual sorte na receção ao Crystal Palace (1-2). Já a armada portuguesa do Wolverhampton precisou de um penálti de Raúl Jiménez aos 90’+7’ para resgatar um ponto na receção ao Burnley (1-1).

Em França, destaque para a primeira vitória do Bordéus, orientado por Paulo Sousa: 2-0 no terreno do Dijon. Menos sorte teve Leonardo Jardim, que viu o Mónaco deixar fugir igual vantagem na receção ao Nimes: 2-2. Slimani até marcou na estreia (Adrien e Gelson Martins foram igualmente titulares), mas a expulsão de Jemerson (a terceira para os monegascos em três jornadas na Ligue 1) acabaria por deitar tudo a perder.

Realce ainda para o golo de Gonçalo Paciência, o quarto em oito partidas esta temporada, que ainda assim não foi suficiente para evitar a derrota do Eintracht Frankfurt ante o RB Leipzig (2-1).