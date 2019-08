A jovem piloto bracarense Gabriela Correia estreia-se a pilotar no estrangeiro, em equipa com outro piloto também de Braga, Francisco Carvalho, no final deste mês de agosto, em Barcelona, para a terceira ronda da competição internacional GT4 South European Series.

Maria Gabriela Ribeiro Correia, de 17 anos, está agora no seu segundo ano de competição automóvel, tendo disputado o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group em 2018 e 2019, mais o Campeonato Open de Velocidade de Portugal, nestas duas últimas épocas.

A dupla é Francisco Carvalho e Gabriela Correia, ao volante de um KTM X-Bow, GT4 da Veloso Motorsport, sendo que para Gabriela Correia a GT4 South European Series será uma nova experiência, a primeira internacional, enquanto Francisco Carvalho tem já experiência com viaturas GT4, tendo disputado o Campeonato de Portugal de GT em 2012, aos comandos de Aston Martin Vantage GT4, na classe GT4, assegurando o título.

Gabriela Correia afirmou já que “o motivo da aposta na GT4 South European Series é o facto de querer continuar a evoluir e a enfrentar novos desafios, sendo que são carros completamente diferentes daqueles a que eu já estou habituada, por isso mesmo esta é uma prova com pilotos bastante qualificados, com muita experiência, é mais um desafio”.

Segundo a jovem bracarense “o objetivo principal é continuar a desafiar-me e evoluir com quem sabe mais que eu, pelo que para já, pretendo experimentar assim esta prova, pois o entusiasmo é grande e o desafio para Barcelona também se encontra num nível elevado”.

Para Francisco Carvalho, que inicia a sua temporada na GT4 South European Series, “este será o meu primeiro contacto com o carro, o que será muito importante para o restante da época e esta ronda de Barcelona terá ainda o aliciante de ter como colega de equipa uma representante feminina, piloto que tenho vindo a seguir e que, apesar da sua ainda relativa inexperiência, tem demonstrado já um potencial muito interessante, daí fazermos equipa”.

Francisco Carvalho afirma “esperar poder ter a possibilidade de com a minha experiência ajudar Gabriela a evoluir enquanto piloto”, destacando “ser a minha estreia na GT4 South European Series já no final deste mês, em Barcelona, por isso estou muito entusiasmado”.

Entretanto, a equipa da Veloso Motorsport colocará em pista um terceiro carro, além do Mercedes-AMG GT4 de Miguel Cristóvão/Francisco Abreu, do Porsche Cayman GT4 Clubsport de Carlos Barbot/Carlos Moreira da Silva, inscreverá um KTM X-Bow GT4, para Francisco Carvalho e Gabriela Correia, no Circuito de Barcelona, 30 a 31 de agosto.