Um militar da GNR morreu carbonizado ao início da tarde deste sábado, num acidente de moto, no concelho de Águeda, do distrito de Aveiro.

Segundo adianta a Rádio Mundial FM, o militar, de 31 anos, na sequência do choque com um automóvel, não conseguiu sair da moto a tempo, quando esta foi tomada pelas chamas, para desespero de quem circulava nas imediações e do condutor do automóvel, que sofreu ferimentos ligeiros. A vítima, natural de Lamego, prestava serviço no Posto Territorial de Albergaria-a-Velha da Guarda Nacional Republicana.

No local estiveram, entre outros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) baseada no Hospital de Aveiro e a de Suporte Imediato de Vida (SIV), ambas valências operacionais do INEM, tendo a ocorrência sigo registada pela GNR de Águeda e depois o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Aveiro reconstituído o sinistro.