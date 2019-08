Uma septuagenária morreu esta sexta-feira, em Braga, após sofrer uma queda, sem ter ido ao hospital, estando o caso a ser investigado pela PJ. Isabel “Cortes”, de 77 anos, caiu durante a tarde de ontem, dentro da sua residência, na Rua 1. de Maio, da freguesia de Cabreiros, em Braga, mas por razões a apurar, apesar dos ferimentos graves, não foi para o Hospital Central de Braga, tendo ao princípio da noite entrado já em paragem cardiorrespiratoria.

Apesar dos esforços do INEM e dos Bombeiros Sapadores de Braga, não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado logo no local pela equipa de medicina e enfermagem do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A GNR de Braga esteve no local e dada a ausência de dados mais concretos sobre a morte, foi chamado o Piquete da Polícia Judiciária de Braga.

O cadáver foi removido para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, a fim de ser autopsiado na segunda-feira.