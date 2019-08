Um jovem de 19 anos morreu num salto de paraquedas em Portimão, este sábado de manhã.

O alerta foi dado às 10h13 e foram mobilizados meios dos bombeiros de Portimão, INEM e GNR.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, no entanto uma testemunha, citada pelo Correio da Manhã, adiantou que o paraquedas abriu mas que a queda foi feita de forma descontrolada.



O corpo caiu no perímetro do aeródromo de Portimão.