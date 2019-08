O canoísta português Fernando Pimenta apurou-se para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, este sábado, ao conquistar a medalha de bronze na final de K1 1000 metros dos mundiais de Szeged, na Hungria.

O atleta português, que defendia o título mundial conquistado em 2018 em Montemor-o-Velho, terminou a prova em 3.37,63 minutos. O húngaro Balint Kopas venceu a prova, recebendo a medalha de ouro com 3.36,07, em segundo lugar ficou o checo Josef Dostal, com 3.37,31.

Recorde-se que o canoísta luso foi vice-campeão olímpico em Londres2012, com Emanuel Silva em K2 1.000, e quinto em K1 1000 no Rio2016, onde foi sexto em K4 1000 com Emanuel, João Ribeiro e David Fernandes.