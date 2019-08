Uma mulher de 50 anos morreu num incêndio habitacional em Rio de Mouro, Cacém, esta sexta-feira à noite.

O fogo deflagrou na zona da cozinha da habitação e a vítima a tentar escapar das chamas ter-se-á atirado da janela do quarto andar do prédio, segundo o Correio da Manhã.



O marido da vítima teve de ser assistido no local por inalação de fumos.

O alerta para o incêndio foi dado às 23h05

No local estiveram 23 operacionais apoiados por oito viaturas, entre INEM, PSP e Bombeiros de Algeirão-Mem Martins e de Agualva-Cacém.