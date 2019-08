O Flamengo de Jorge Jesus está cada vez mais próximo de alcançar as meias-finais da Taça dos Libertadores da América. Na madrugada de quinta-feira, o Mengão venceu, por 2-0, o Internacional, no encontro da primeira mão dos quartos-de-final da prova.

Num Maracanã com mais de 66 mil adeptos nas bancadas, foi, ainda assim, preciso ter paciência para esperar pelo primeiro golo do plantel rubro-negro.

Com Gabigol a titular, depois de ter sido dado como indisponível, devido a lesão, não havia de ser, contudo, o ex-Benfica – que tem sido o herói do Fla – a fazer os golos dos cariocas.

Desta vez, Bruno Henrique saiu como o protagonista do encontro ao bisar nos últimos quinze minutos. Depois de abrir o marcador, aos 75 minutos, o extremo selou o resultado final aos 79’.

O Mengão conseguiu desta forma sair com uma vantagem confortável para o jogo da segunda mão, a disputar-se em Porto Alegre, no próximo dia 29 de agosto. De notar que a equipa treinada por Jesus foi ainda a responsável pela primeira derrota do Inter na competição.

A confirmar-se esta vantagem no segundo encontro, o conjunto carioca atingirá as meias-finais da prova 35 anos depois da sua última presença nesta fase.

De resto, uma coisa é certa: a final da Champions sul-americana irá contar com um representante brasileiro uma vez que o vencedor deste duelo já sabe irá defrontar na próxima fase o vencedor da partida, também brasileira, entre Palmeiras e Grêmio.

O Palmeiras, treinado por Luiz Felipe Scolari, segue em vantagem depois de ter vencido, por 1-0, fora.

Uma referência ainda para a segunda meia-final que pode proporcionar uma reedição da final da competição do último ano, entre River Plate e Boca Juniors, caso confirmem as vitórias sobre Cerro Porteño e LDU Quito, respetivamente.

Jorge Jesus confessou que um dos motivos pelo qual aceitou este projeto foi a ambição de ganhar a Champions sul-americana, que permitirá depois disputar o Mundial de clubes. A missão é, de resto, espinhosa, já que o Mengão procura apenas o seu segundo título na prova, depois da conquista de 1980/81.

Todavia, ainda antes de se deslocarem a Porto Alegre, os comandados de Jorge Jesus terão outra prova de fogo pela frente: no domingo, o Flamengo visita o terreno do Ceará, em jogo da jornada 16 do campeonato brasileiro.

Recorde-se que, no passado fim-de-semana, Jesus venceu (4-1) o seu primeiro clássico, entre Flamengo e Vasco da Gama, em jogo da 15.ª jornada da prova, disputado em Brasília. Um bis de Bruno Henrique, a juntar aos golos de Gabigol e de De Arrascaeta deram o triunfo ao Mengão, que subiu, assim, ao segundo lugar da prova, ultrapassando o Palmeiras – que empatou 1-1 com o Grémio e têm agora ambos 30 pontos.

O Santos, com apenas mais dois pontos (32), continua a liderar o Brasileirão.