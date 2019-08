O campeonato italiano 2019/20 abre portas este fim-de-semana, com o jogo inaugural a acontecer neste sábado, precisamente entre a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e o Parma, do também internacional português Bruno Alves.

O encontro marcará, de resto, a estreia oficial de Maurizio Sarri no comando técnico da Vecchia Signora, a que chegou, recorde-se, no final da temporada anterior para render o compatriota Massimiliano Allegri. Na Serie A, a Juve começa agora a busca pelo seu nono título consecutivo, numa prova em que os adversários não têm conseguido sequer ameaçar a sua hegemonia – com o Nápoles ainda assim a colocar-se, nos últimos anos, como o principal rival.

Como tal, a meta primordial da equipa de Turim para esta época continua a ser a conquista da Liga dos Campeões, que continua a fugir ao clube desde 1995/96. A ausência de títulos europeus foi, aliás, a principal razão para a entrada de Sarri, que, recorde-se, se sobressaiu com a conquista da Liga Europa 2018/19 ao serviço dos ingleses do Chelsea. Ainda em solo italiano, destaque para o deslocação do Brescia ao reduto do Cagliari uma vez que o encontro deverá contar com a estreia oficial de Balotelli pela equipa visitante. O ex-jogador de Milan, Inter e Liverpool foi há dias anunciado pelo clube depois de ter deixado os franceses do Marselha.

Anfield será palco principal Em Inglaterra há novo jogo grande na Liga. Depois do Manchester City-Tottenham da segunda jornada, a Premier League concentra agora as atenções em Anfield, com o Liverpool a receber o Arsenal.

Os reds e os gunners são neste momento os únicos clubes da Liga inglesa que ainda não perderam pontos, ocupando desta forma o primeiro e segundo posto na tabela, respetivamente.

A equipa treinada por Jürgen Klopp chega à terceira ronda depois dos triunfos diante do Norwich City e Southampton; enquanto o Arsenal bateu Newcastle e Burnley.

Depois da vitória na Champions 2018/19, os reds procuram o tão ambicionado campeonato inglês, que conquistaram pela útlima vez em 1989/90. Na temporada anterior, o Liverpool terminou, recorde-se, no segundo lugar, a apenas um ponto dos citizens de Bernardo Silva e Guardiola, que fizeram história após alcançar o inédito bicampeonato.

Já em França, Leonardo Jardim segue debaixo de fogo depois de uma entrada desastrosa na Ligue 1: o Mónaco perdeu os dois primeiros jogos, ambos por 3-0, com Lyon e Metz, continuando desta forma à procura do primeiro triunfo da época. Uma referência ainda para o reforço de peso que os monegascos anunciaram entretanto para o ataque, com a chegada de Islam Slimani. O argelino chegou ao Principado emprestado pelo Leicester até ao final da presente temporada, com opção de compra no final da cedência.

O atacante volta, assim, a encontrar o técnico que o treinou na sua época de estreia no Sporting, em 2013/2014.