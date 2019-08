Os incêndios na Amazónia têm sido um dos principais tópicos de assunto da última semana e Lisboa não ficou indiferente à situação que o Brasil enfrenta.

Para mostrar isso, a organização 342 Amazônia decidiu criar uma concentração em Lisboa para lutar pelo meioambiente no Brasil e pela floresta responsável por 20% do oxigénio em todo o mundo. O evento, intitulado "Lisboa Pela Amazónia" está marcado para a próxima segunda-feira, dia 26, para as 18h da tarde e é esperado ter a duração de três horas. O local é a Praça de Luís de Camões.

"Após uma onda de incêndios criminosos que está a devastar a Amazónia nas últimas três semanas, concentrações e manifestações estão a ser convocadas em todo o mundo para denunciar esta tragédia e exigir que se tomem medidas com urgência" pode-se ler na página oficial do evento, que conta com mais de duas mil pessoas interessadas.

"Leva o teu cartaz. Evento para toda a família. Crianças são bem vindas. Leva os teus amigos, amigas, vizinhas e vizinhos. Todos precisam de oxigénio" acrescentam. Várias organizações apoiam a concentração como a Extinction Rebellion Portugal, a Sos Racismo e a Casa do Brasil Lisboa, entre outras.