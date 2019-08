Silly season (IV): boas contas e boa ordem

Teve início uma nova era no sindicalismo em Portugal. E não será uma era favorável aos sindicatos.

Num recente debate televisivo, o antigo dirigente do CDS Luís Nobre Guedes defendeu a posição do Governo na greve dos camionistas e acrescentou, em jeito de resumo, as qualidades que os portugueses esperam de um Governo: boas contas e garantia da ordem.

Registei esta posição de uma figura da direita que apoiou sem vacilar a forma como o Governo conduziu a hipótese de crise suscitada pela greve dos camionistas.

Não parecem restar grandes dúvidas sobre a vitória do Governo neste processo e nos preciosos dividendos políticos que dele retirou. Comentadores mais otimistas avançam mesmo com a possibilidade da conquista da maioria absoluta, à conta do conflito.

Na verdade, o que preocupou a generalidade dos portugueses, bem refletido na cobertura mediática da greve, foi a hipótese de não terem combustível para abastecer o automóvel para as passeatas de férias.

Face a este problema, tudo aquilo que o Governo fizesse para impedir a seca nos postos de combustível teria o apoio incondicional da maioria.

Nobre Guedes resumiu bem a que se resume a política de hoje: boas contas e boa ordem.

É verdade que tudo isto nos lembra períodos não muito longínquos da nossa história. É também verdade que o jogo se faz hoje no tabuleiro da democracia, ao contrário do que aconteceu nesse passado recente.

Seria bom, no entanto, que quando olhamos para as “boas contas” não nos iludamos com os grandes números e atentemos na ausência de investimento nos serviços essenciais do Estado, que tem levado alguns deles ao caos. Isto é, na “poupança” feita à custa dos cidadãos para se atingirem as grandes metas do Orçamento e as imposições de Bruxelas.

Ao mesmo tempo, quando exigirmos “boa ordem”, é necessário não esquecer que ela deve ser garantida dentro do quadro democrático, sem violar os direitos constitucionais básicos.

Porque aquilo que muitos saúdam hoje no processo da greve dos camionistas vai necessariamente ter de ser replicado em greves futuras de outras classes profissionais.

Não vale a pena, portanto, meter a cabeça na areia, ou simplesmente, como no poema de Brecht, olharmos para o lado e dizermos: “Não me importei com isso. Eu não era camionista”.

