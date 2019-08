Quem é que precisa de cadeiras?

Os dilemas existenciais de pais e filhos naquela idade em que as conversas começam com perguntas mais ou menos normais e nunca sabemos onde vão parar.

Viu umas cadeiras à porta de uma loja e começou um dos dilemas existenciais das férias. “Cadeiras à venda, mãe? Que disparate. Quem é que ainda precisa de comprar cadeiras?” Assim, nos três quase quatro, a conversa começa com uma pergunta mais ou menos normal e nunca sabemos onde vai acabar. Dá vontade de gravar, mas quando damos por isso já passou para a brincadeira seguinte, para a ideia seguinte e não fazíamos outra coisa se não andar de telefone na mão.

“Ora, muita gente precisa de cadeiras, quem muda de casa, por exemplo, chega a uma casa vazia e precisa de cadeiras, mesas, toda a mobília”. “E quem é que precisa de mudar de casa?”, continuou ela, solene, como se soubesse de antemão que estava prestes a descobrir alguma coisa importante sobre a vida. Se calhar já sabia, sei lá. “Por exemplo, quando cresceres um dia vais querer ter a tua casa, quando saíres de casa dos pais”. A caixa que fomos abrir. “Mas eu não quero sair nunca de casa dos pais”, começou. “Logo se vê”, respondi, tarde demais. “Não quero. Vou ter saudades vossas”.

Os cérebros deles absorvem tudo, ligam tudo, parecem lembrar tudo com precisão e, ao mesmo tempo, temos a perfeita noção de que são memórias passageiras, de que o que se passou ontem já lhes parece que foi há uma eternidade, ao ponto de agora termos de escolher um lugar marcante para um trabalho da escola e dizer-me que pode ser o sítio da sala onde estou a fazer a pergunta. Está certo: quatro horas e meia de viagem até um parque de diversões com os bonecos de que ela gosta, uma experiência (demasiado) radical nuns insufláveis no meio do mar, na praia do Cabeço, trinta por uma linha e, vai na volta, podíamos ter ficado por ali a fazer as macacadas do costume.

A verdade é que, muito provavelmente, não se vai lembrar de nada disto dos três, quatro ou cinco anos, muito menos das conversas e deste verão em que chorou de imaginar as saudades que vai ter quando tiver de mudar de casa e fizer parte desse grupo de pessoas crescidas que eventualmente, um dia, precisam de comprar cadeiras para a casa delas. E nós com um nó na garganta, de o imaginar também. Uma lamechice pegada.

O mal (ou bem) é queremos dar-lhes conversa, ver até onde vão. Como não nos lembramos de quando começámos a pensar como gente, somos apanhados desprevenidos e vamos improvisando quando esbarramos nas curvas e contracurvas do que lhes vai na cabeça. Nunca se sabe o que vai sair dali. Houve uma vez que quis saber como é que os animais grandes iam para o céu e, enquanto eu hesitava na resposta, atalhou que tinham de ser pássaros maiores a levá-los. Tranquilo. Noutro dia, enquanto descia um caminho de trotineta e deixou de me ver, atirou-me um “deixei de te ver, pensei que tinhas morrido”. Como assim?

Mas esta febre das saudades é qualquer coisa. Nossas, da alga que encontrámos um dia na praia e não tornámos a ver, do gatinho que nos foi visitar uns pares de noites no parque de campismo e não voltou para o banquete de leite e fiambre que lhe organizámos, da irmã, dos primos, dos avós. Nunca vi rapariga com tantas saudades. Vêm e vão. Numa destas tardes, de dedos engelhados na toalha, na piscina da Praia Grande, 15 dias depois das epifania das cadeiras, declarou finalmente que até pode sair de casa “um dia”, mas só um dia, e depois volta. Lá começa a resolver o dilema à maneira dela. Com tanta conversa aprendemos – o bom nos pais é que estão sempre a aprender – que às vezes mais vale acenar que sim e não dar mais conversa, dizer “esquece lá isso e vamos mas é chapinhar mais um bocado”.

