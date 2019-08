O Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães estão cada vez mais perto de se juntarem a Sporting e FC Porto na fase de grupos da Liga Europa. Porém, para ser feita história caso se confirme a presença de quatro clubes portugueses na fase de grupos da prova, os guerreiros e os vimaranenses ainda precisam de ultrapassar um último desafio: o playoff.

Depois de deixar os dinamarqueses do Brondby pelo caminho com um triunfo por 7-3 no total da eliminatória, a equipa treinada por Sá Pinto tem agora pela frente o Spartak Moscovo.

A eliminatória começa a ser disputada na noite de hoje, na Pedreira, dias depois de os minhotos terem, recorde-se, carimbado a primeira derrota da época – com o desaire (2-1) em Alvalade, em jogo da Liga portuguesa.

Esta noite, o Braga terá pela frente, de resto, um dos clubes russos históricos, que, embora tenha vencido há dias o dérbi de Moscovo, diante do CSKA, está a passar uma fase irregular no seu país, onde ocupa apenas o quinto lugar após seis jornadas, a mesma posição em que terminou o campeonato em 2018/19.

“Vamos defrontar um adversário com grande história na Europa”, lembrou Sá Pinto na antevisão a este duelo, reforçando a ambição de marcar presença na fase final da competição.

V. Guimarães em Bucareste Também os vitorianos seguem a lutar por uma vaga na fase de grupos da segunda prova da UEFA. Ao contrário dos guerreiros, o conjunto de Ivo Vieira começa a jogar este playoff fora de portas, no reduto do Steaua Bucareste.

Recorde-se que os vimaranenses foram a primeira equipa portuguesa a entrar em ação nas competições europeias em 2019/20, tendo já celebrado duas qualificações – diante do Jeunesse Esch e do Ventspils , na segunda e terceira pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos da competição, respetivamente.

Diante dos luxemburgueses, os vitorianos venceram por 5-0 no conjunto das duas mãos e, mais recentemente, na última ronda preliminar disputada, triunfaram por 9-0 ante a formação da Letónia.

Foi, aliás, na receção ao Ventspils que o V. Guimarães fez história, uma vez que a goleada (6-0) no D. Afonso Henriques foi a maior de sempre conseguida pelo clube na Europa.

A equipa da Cidade-Berço chega a Bucareste depois do empate caseiro com o Boavista (1-1) para a segunda jornada da Liga portuguesa, num encontro em que o golo dos axadrezados aconteceu já em tempo de descontos. Já o histórico emblema romeno, vencedor de uma Taça dos Campeões Europeus em 1986, segue no 11.o lugar no campeonato, com apenas uma vitória em seis jogos. A atual situação de crise que o clube atravessa já levou o seu presidente a fazer declarações polémicas sobre as eventuais mexidas que pretende levar a cabo no plantel, entre as quais pretende dispensar o português Diogo Salomão.

Já na Europa, um cenário bastante diferente, tendo afastado o Milsami (Moldávia), o Alashkert (Arménia) e o Mladá Boleslav (República Checa) antes de marcar encontro com os vimaranenses.